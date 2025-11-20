20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 20:46
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.08'de 83 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
Esenyurt’ta böcek ilacı faciası
Esenyurt’ta böcek ilacı faciası
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
Sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası
Sinop’ta trafik polislerine yaka kamerası dağıtıldı
Sinop’ta trafik polislerine yaka kamerası dağıtıldı
Yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı
Yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı
Beykoz’da iki bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
Beykoz’da iki bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
Bodrum sokakları bir saatte göle döndü
Bodrum sokakları bir saatte göle döndü
Bebek cinayetinde anne tutuklandı
Bebek cinayetinde anne tutuklandı
Yüksekova’da domuz sürüsü görüntülendi
Yüksekova’da domuz sürüsü görüntülendi
Antalya’da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster