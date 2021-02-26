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İstanbul'da son 5 yılda 726 orman yangını
İstanbul 2020 yılını orman yangınları gölgesinde geçirdi. Yüzlerce yangın çıktı. Sadece ağaçlar değil hayvanlarda telef oldu... İşte 2020 yılında İstanbul'da çıkan yangınların nedeni ve geride bıraktığı zararı...
İstanbul 2020 yılını orman yangınları gölgesinde geçirdi. Yüzlerce yangın çıktı. Sadece ağaçlar değil hayvanlarda telef oldu... İşte 2020 yılında İstanbul'da çıkan yangınların nedeni ve geride bıraktığı zararı...