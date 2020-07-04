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İstanbul'da sokaklar köstebek yuvasına döndü! Vatandaşlar isyan etti |Video

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Giriş: 04.07.2020 18:44
Güncelleme:04.07.2020 19:22
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un çeşitli noktalarında başlayan ve bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları İstanbulları çileden çıkardı. A Haber muhabiri çalışmaların olduğu o sokakların nabzını tuttu. Beşiktaş'ta yapılan alt yapı ve yol çalışmaları nedeniyle yollar köstebek yuvasına döndü esnaf isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un çeşitli noktalarında başlayan ve bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları İstanbulları çileden çıkardı. A Haber muhabiri çalışmaların olduğu o sokakların nabzını tuttu.

Beşiktaş'ta yapılan alt yapı ve yol çalışmaları nedeniyle yollar köstebek yuvasına döndü esnaf isyan etti.

Yollar köstebek yuvasına döndü! Vatandaşlar isyan etti
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