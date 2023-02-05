İstanbul'da şok ölüm! Burun estetiği ameliyatında masada kaldı

İstanbul’da özel bir tıp merkezinde burun estetiği olan 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Seher Kılıççı hayatını kaybetti. Genç kızın yakınları ameliyatında ihmal olduğunu iddia ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Baba Cezmi Kılıçcı, "Kızım ablasına, 'Abla benim kalbim sıkışıyor' demiş. Bunun üzerine doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak, doktor 'Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz' demiş" dedi.

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