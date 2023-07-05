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İstanbul’da sivrisinek alarmı! Mahalleli şikayetçi

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 08:30
İstanbul'da bazı dere yataklarında çoğalan sivrisinekler çevre halkını canından bezdirdi. Sivrisinek ısırığı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşandı.
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