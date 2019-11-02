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02.11.2019
İstanbul'da sitede günlük ev kiralama kavgası kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitenin yöneticileri ile sitede günlük ev kiraladıkları iddia edilen kişiler ve bu kişileri kolladıkları iddia edilen site sakini 2 polisin de bulunduğu grup arasında kavga çıktı. Site sakini polislerin, kendilerine bıçak çeken site çalışanı ile bazı kişileri silah çekerek yere yatırması ve daha sonra gelen takviye polislerin toplanan kalabalığı biber gazıyla dağıtması kameralara anbean yansıdı.
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