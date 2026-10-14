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İstanbul'da sağanak yağış! Trafik nasıl etkilendi? AKOM ve Valilikten uyarı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak yağış! Trafik nasıl etkilendi? AKOM ve Valilikten uyarı

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle AKOM ile İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu. Özellikle Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece ve Esenyurt'un da aralarında bulunduğu ilçelerde kuvvetli yağış beklenirken rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Megakentte yağışlı havanın ulaşım üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Aydın Baytar, sağanak altında İstanbul trafiğindeki son durumu canlı yayında aktardı.

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