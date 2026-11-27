Türkiye'ye Sibirya soğukları geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! İşte il il kar, sağanak ve don uyarısı

Türkiye, pazar gününden itibaren Sibirya ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Marmara Bölgesi başta olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış ile sel ve su baskını uyarısı yapılırken, yeni haftanın ilk günlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde kar yağışının, sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayının etkili olacağı bildirildi.