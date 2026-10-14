Palamut bolluğu tartışma yarattı: Avcılığa ara verilmesi çağrısı tepkiler üzerine geri çekildi

Denizlerde son 25 yılın en dikkat çekici palamut bolluklarından biri yaşanırken fiyatlar bölgelere göre farklılık gösteriyor. Karadeniz'de 30 ila 50 liradan satılan palamut, İstanbul'daki bazı tezgahlarda 200 liraya kadar çıkıyor. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin fiyatların daha fazla düşmesini önlemek amacıyla avcılığa geçici ara verilmesi yönündeki çağrısı ise tartışma yarattı. Balıkçılar ve vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından birlik geri adım attı.