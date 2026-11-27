Mekke Savunma İttifakı İslamabad'da toplandı! İşte kritik zirveden çıkan çarpıcı mesajlar

Mekke Savunma İttifakı, ikinci olağan toplantısını Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı zirvede bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği başlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda Husi saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Babülmendep Boğazı'ndaki deniz güvenliği, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlalleri ile Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik kritik mesajlar verildi.