Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında ortalık karıştı! A Haber canlı yayınında gözyaşları sel oldu: "Filistin'in sesini duyurmaya devam edeceğiz"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği karşılaşmada Filistin bayrağı, kaşkolu ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisi biber gazı ve jopla orantısız müdahalede bulundu. Yaşanan kaos nedeniyle mücadelenin 40 dakika boyunca durduğu olayları, A Haber Spikeri Cansın Helvacı, A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren soykırıma ve ekrana getirilen çocuk görüntülerine dikkat çekilen yayında Cansın Helvacı ve Cüneyt Şen gözyaşlarını tutamazken, gözaltına alınan taraftarların serbest bırakıldığı ve devletin tüm kademelerinin devreye girdiği açıklandı.