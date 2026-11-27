Telegram üzerinden insan kaçakçılığı pazarlığı: Firari şahısları para karşılığı yurt dışına kaçırıyorlar

Telegram üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişileri para karşılığında yurt dışına kaçırdıklarını öne süren insan kaçakçıları, sosyal medya üzerinden müşteri arıyor. Firari şahısları hedef alan yasa dışı ağın faaliyetleri dikkat çekti. ATV Haber'den Samed Özaylan söz konusu şebekelerden birine müşteri gibi ulaşarak kirli pazarlığın perde arkasını ortaya çıkardı.