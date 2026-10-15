İstanbul'da sağanak sonrası barajlarda dikkat çeken artış! İşte son doluluk oranı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, barajların doluluk oranını bir günde yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseltti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1985 yılından bu yana görülen en yüksek yağış miktarlarından birinin kaydedildiğini açıkladı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düşerken barajların doluluk oranında 7,16 puanlık artış yaşandı.