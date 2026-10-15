-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İstanbul'da sağanak sonrası barajlarda dikkat çeken artış! İşte son doluluk oranı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul'da sağanak sonrası barajlarda dikkat çeken artış! İşte son doluluk oranı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, barajların doluluk oranını bir günde yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseltti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1985 yılından bu yana görülen en yüksek yağış miktarlarından birinin kaydedildiğini açıkladı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düşerken barajların doluluk oranında 7,16 puanlık artış yaşandı.

Önceki Video
Trabzon'dan çıkmayan kamyonete İstanbul'da geçiş cezası! e-Devlet'te görünce şaşkına döndü
Trabzon'dan çıkmayan kamyonete İstanbul'da geçiş cezası! e-Devlet'te görünce şaşkına döndü
Bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken gerçek ortaya çıktı! 1 yıllık ağrılarının nedeni şaşırttı
Sonraki Video
Bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken gerçek ortaya çıktı! 1 yıllık ağrılarının nedeni şaşırttı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar