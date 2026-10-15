Trabzon'dan çıkmayan kamyonete İstanbul'da geçiş cezası! e-Devlet'te görünce şaşkına döndü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan emekli trafik polisi Aydın Çalış, 2009 yılından bu yana il dışına çıkarmadığını belirttiği kamyonetine İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ihlalli geçiş yaptığı gerekçesiyle ücret bildirimi gelince şaşkına döndü. e-Devlet üzerinden 20 Eylül 2026 tarihli 16 lira 50 kuruşluk geçiş ücretini gören Çalış, aracının plakasının başka biri tarafından kullanılmış olabileceğinden şüphelenerek yetkili makamlara başvuracağını söyledi.