Bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken gerçek ortaya çıktı! 1 yıllık ağrılarının nedeni şaşırttı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık bir yıldır bel, kalça ve bacak ağrıları nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir hastanın şikâyetlerinin gerçek nedeni kardiyoloji muayenesinde ortaya çıktı. Bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken her iki bacağına kan taşıyan ana damarının tamamen tıkalı olduğu belirlenen hasta, kasıktan girilerek yerleştirilen özel bir yapay damar sayesinde açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edildi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın işlemden yarım saat sonra yürümeye başladığını ve şikâyetlerinin ortadan kalktığını açıkladı.