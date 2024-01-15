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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 15.01.2024 09:20
Haftanın ilk mesai gününde İstanbul trafiği ne durumda? İstanbul yeni güne nasıl başladı? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. İşte trafik yoğunluk haritasında son durum...

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