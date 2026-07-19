Galata'nın tarih kokan sokaklarına yakından bakış

İstanbul'un tarih, kültür ve sanatla iç içe yaşayan simge semtlerinden Galata, bu kez A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Yüzyıllardır ayakta kalan Galata Kulesi'nden Bankalar Caddesi'ne uzanan tarihi rota, taş sokakları, mimari mirası ve her köşesinde saklı hikayeleriyle ekranlara taşındı. Şehrin geçmişini bugüne taşıyan tarihi yapılar ve semtin canlı atmosferi yerinde görüntülenirken, Galata'nın kültürel dokusu tüm yönleriyle izleyiciyle buluştu. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ile Kameraman Senat Destanoğlu, Galata'nın geçmişten günümüze uzanan hikayesini ve semtin öne çıkan noktalarını ekranlara taşıdı.