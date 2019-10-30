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30.10.2019

İstanbul'da sabah saatlerindeki sis TEM Otoyolu’nda trafiği etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM Otoyolu’nda görüş mesafesi azaldı. Binaların sis bulutlardan görünmez olduğu anlar havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis adeta binaların üzerini örttü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu sabah saatlerinde ormanlık alanlar ve binalar puslandı. Sis tabakasının TEM Otoyolu’na inmesiyle görüş mesafesi azalırken, ortaya ise güzel manzaralar çıktı. Manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi azaldı. Binaların sis bulutlardan görünmez olduğu anlar havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis adeta binaların üzerini örttü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu sabah saatlerinde ormanlık alanlar ve binalar puslandı. Sis tabakasının TEM Otoyolu'na inmesiyle görüş mesafesi azalırken, ortaya ise güzel manzaralar çıktı.

Manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

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