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İstanbul'da patlama! Yaralılar var A Haber muhabiri son durumu aktardı |Video

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Giriş: 13.06.2020 10:17
Güncelleme:13.06.2020 10:18
Son dakika haberi; İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Patlamayla ilgili son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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