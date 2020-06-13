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İstanbul'da patlama! Yaralılar var A Haber muhabiri son durumu aktardı |Video
Son dakika haberi; İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Patlamayla ilgili son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.