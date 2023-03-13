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İstanbul’da pasajda tedirgin eden görüntü! Demirleri gözüken kolonlar esnafı korkutuyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 08:33
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki riskli binalar gündemde. İşte o binalardan biri de İstanbul Yeşilköy'de onlarca dükkanın bulunduğu pasaj. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o noktadan detayları aktardı.
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