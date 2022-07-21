İstanbul’da otelin 6. katından düşüp ölmüştü! Rus modelin ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kaldığı otelden aşağı düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada genç kadının gerçek kimliği belirlendi. Ölen kişinin 24 yaşındaki Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu anlaşıldı. Ayrıca Olfirenko'nun ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Olifrenko'nun sendeleyerek yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan F.K. emniyetteki ifadesinde; "Dışarda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı bende peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürülmüştü. F.K. işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.