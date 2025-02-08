08 Şubat 2025, Cumartesi
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İstanbul’da otel yangını! Dış cephe ve kafe kül oldu
Beyoğlu'nda Ağa Hamamı Sokak'taki bir otelin dış cephesinde 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre otelin ışıklı tabelasında başlayan yangın binanın dış cephesine yayıldı. Yoğun duman sebebiyle otelde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ancak binanın alt katında bulunan kafe kullanılamaz hale geldi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.