08 Şubat 2025, Cumartesi

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İstanbul’da otel yangını! Dış cephe ve kafe kül oldu

İstanbul’da otel yangını! Dış cephe ve kafe kül oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 08:20
Beyoğlu'nda Ağa Hamamı Sokak'taki bir otelin dış cephesinde 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre otelin ışıklı tabelasında başlayan yangın binanın dış cephesine yayıldı. Yoğun duman sebebiyle otelde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ancak binanın alt katında bulunan kafe kullanılamaz hale geldi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
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İstanbul’da otel yangını! Dış cephe ve kafe kül oldu
İstanbul’da otel yangını!
İstanbul’da otel yangını!
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