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İstanbul'da korona trafiği! |Video
İstanbul'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de ertelenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Öte yandan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 10 azaldı.
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