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İstanbul'da kaybolmuştu! 213 kilometre uzakta bulundu

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Giriş: 16.08.2023 14:35
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan Sibirya kurdu cinsi 14 aylık 'Oreo' isimli köpek, veteriner hekim Batuhan Çalışkan tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu. Sahibi üniversite öğrencisi Yemen uyruklu Amr Tareq Gaber Farea'ya teslim edilen köpeğin, kaybolduktan sonra alınarak Keşan'a getirildiği ve burada bırakıldığı tahmin ediliyor.
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