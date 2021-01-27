İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı! Peki ne kadar sürecek? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

Son dakika yaşam haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttırdı. Peki yağış ne kadar sürecek? Hangi ilçelerde etkili oluyor? A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, Silivri'den canlı yayında son durumu aktardı.

Çobanoğlu, Trakya'dan yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdığını ifade etti.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı Büyükçekmece, Belikdüzü ve Siliviri'yi beyaza bürüdü.

İstanbul'da kar yağışının yarın (28 Ocak 2021) öğle saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.