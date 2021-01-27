27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı! Peki ne kadar sürecek? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı! Peki ne kadar sürecek? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 19:23
Güncelleme:27.01.2021 19:29
Son dakika yaşam haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttırdı. Peki yağış ne kadar sürecek? Hangi ilçelerde etkili oluyor? A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, Silivri'den canlı yayında son durumu aktardı.

Çobanoğlu, Trakya'dan yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdığını ifade etti.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı Büyükçekmece, Belikdüzü ve Siliviri'yi beyaza bürüdü.

İstanbul'da kar yağışının yarın (28 Ocak 2021) öğle saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.

Son dakika: İstanbula kar yağacak mı? Meteorolojiden flaş açıklama! 28 Ocak perşembe günü hava nasıl olacak? SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! 28 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı
Rusya'ya giden gemi İstanbul'da karaya oturdu!
Rusya'ya giden gemi İstanbul'da karaya oturdu!
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu
Katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
Katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
Sele kapılan araç dereye sürüklendi
Sele kapılan araç dereye sürüklendi
Izgaradan çıkanlar şaşırttı
Izgaradan çıkanlar şaşırttı
Kış ortasında şaşırtan olay!
Kış ortasında şaşırtan olay!
7 metrelik dalgalara aldırış etmediler! Ölümüne selfie
7 metrelik dalgalara aldırış etmediler! Ölümüne selfie
Kullanılmaz hale geldi
Kullanılmaz hale geldi
Adana'nın risk haritası şaşırttı!
Adana'nın risk haritası şaşırttı!
Kirlilik 4'üncü dereceye ulaştı
Kirlilik 4'üncü dereceye ulaştı
Araç baraja düştü iddiası
"Araç baraja düştü" iddiası
Daha Fazla Video Göster