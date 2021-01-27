27 Ocak 2021, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den flaş açıklama! 28 Ocak perşembe günü hava nasıl olacak?

Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den flaş açıklama! 28 Ocak perşembe günü hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da başlayan hakkında açıklama yaptı. İstanbul'da kar yağacak mı? soruları yanıt buldu. Yapılan açıklamada İstanbul'a kar yağacak tarih de açıkladı. İşte Meteoroloji tarafından değişikliğe gidilen bilgilendirmenin detayları.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Milyonların merak ettiği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a kar yağacak tarihi duyurdu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL İÇİN TAHMİN DEĞİŞTİ

İstanbul'da sabah başlayan kar yağışının ardından öğle saatleri için de uyarı yapılmıştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklığının 10 derece kadar düşebileceği ve kar yağışının şiddetini artıracağı belirtilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada değişikliklerin yer alması dikkat çekti.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da beklenen karla karışık yağmur tahmini son değerlendirmelere göre değişti. Karşı karışık yağmur bekleyen Meteoroloji, yarın İstanbul'da beklediğini duyurdu.

Doğuda şiddetli lodos sürerken, batı kesimler soğuk havanın etkisine giriyor ve kar başlıyor. Gece kar iç kesimlere kadar ilerleyecek.

YARIN DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İlk değerlendirmelere göre; yarın için İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiği yönündeki tahminler Meteoroloji tarafından güncellendi. Buna göre, yarın İstanbul'da hafif kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.

O BÖLGELERE ÖNEMLİ UYARI

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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