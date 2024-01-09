09 Ocak 2024, Salı
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İstanbul'da kar yağışı başladı
AKOM'dan kentin yüksek kesimleri ile kuzey bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden Aydos Ormanı'nda aralıklı kar yağışı başladı.