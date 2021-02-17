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İstanbul'da kar aralıklarla sürüyor! Meteorooji'den kritik uyarılar

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 08:34
Güncelleme:17.02.2021 08:43
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den de yeni uyarı var. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den de yeni uyarı var. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Meteorolojiden son dakika açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat | Yoğun kar uyarısı | İstanbulda kar yağışı sürecek mi? | 17 Şubat 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT | YOĞUN KAR UYARISI | İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ? | 17 ŞUBAT 2021 HAVA DURUMU
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