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İstanbul'da kar aralıklarla sürüyor! Meteorooji'den kritik uyarılar
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den de yeni uyarı var. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den de yeni uyarı var. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.