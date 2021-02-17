İstanbul'da kar aralıklarla sürüyor! Meteorooji'den kritik uyarılar

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den de yeni uyarı var. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den de yeni uyarı var. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.