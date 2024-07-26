26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul’da insansız deniz aracı alarmı! SAS komandoları deniz aracını inceledi

İstanbul’da insansız deniz aracı alarmı! SAS komandoları deniz aracını inceledi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2024 10:08
İstanbul Çatalca Yalıköy Sahili'nde bulunan insansız deniz aracı paniğe yol açtı. Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen deniz aracı incelemeye alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da insansız deniz aracı alarmı!
İstanbul’da insansız deniz aracı alarmı!
İstanbul’da yağış başladı!
İstanbul’da yağış başladı!
Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Kavurucu sıcak yerini yağışa bırakıyor!
Kavurucu sıcak yerini yağışa bırakıyor!
41 ilde SİBERAĞ-2 operasyonu!
41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu!
Oyuncu Özge Özder’in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu!
Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu!
Mersin’in ardından İstanbul’da da terör halayı!
Mersin'in ardından İstanbul'da da terör halayı!
İstanbul’da sağanak yağış başladı
İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul’da patlayıcı yüklü jet ski bulundu
İstanbul'da patlayıcı yüklü jet ski bulundu
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!
Diyarbakır’ın sarp zirvelerinde zorlu mesai!
Diyarbakır’ın sarp zirvelerinde zorlu mesai!
Sarı-kırmızı güller Galatasaray’ın rengi oldu
Sarı-kırmızı güller Galatasaray’ın rengi oldu
Daha Fazla Video Göster