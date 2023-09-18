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İstanbul'da iki gemi çarpıştı: İşte kaza anı

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Giriş: 18.09.2023 10:24
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Çarpışma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Gemilerin çarpışma anı kamerada
Gemilerin çarpışma anı kamerada
İstanbul’da iki gemi çarpıştı
İstanbul'da iki gemi çarpıştı
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