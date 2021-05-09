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İstanbul'da hava sıcaklıların ani düşüş bekleniyor! Meteoroloji uzmanı A Haber'de son tahminleri açıkladı

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 19:18
Güncelleme:09.05.2021 19:19
Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hava sıcaklıklarında ani düşüş beklendiğini açıkladı. A Haber canlı yayınında İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş beklendiğini duyurdu. Zirai don ve kuvvetli sağanak yağış içinde uyarılarda bulunan Özdemirci, ani düşüşlerin ne zaman sona ereceğini ve yurt genelindeki son durumu detaylarıyla açıkladı.

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