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28.03.2020

İstanbul’da hastaneden röntgen cihazı çalan şüpheli kamerada

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan devlet hastanesinin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çalan Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H. polis tarafından yakalandı. Hırsızın hastaneden yaptığı hırsızlık ise kameralara yansıdı.

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