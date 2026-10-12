İstanbul'da haftanın ilk iş günü: Sabah trafiğinde son durum

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yeniden gündeme geldi. İşe ve okula gitmek için yola çıkan sürücüler, özellikle ana arterler ile köprü bağlantılarındaki son durumu merak ediyor. Peki, 12 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç seviyesinde? Hangi yollarda araç akışı yavaşlıyor? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, 12 Ekim Pazartesi sabahı İstanbul trafiğindeki son gelişmeleri aktardı.