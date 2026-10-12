İstanbul'da 12 Ekim sabah trafiği! Hangi yollar yoğun?

İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi sabah trafiği merak ediliyor. D-100, TEM ve köprü bağlantılarında yoğunluk nerede? Yol çalışmaları ve alternatif güzergâhlar. İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah trafiği, sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının gündeminde. D-100, TEM Otoyolu ve iki yaka arasındaki köprü bağlantılarının trafik durumu nasıl, yoğunluk ne seviyede? Alternatif güzergâhlar hangileri? İstanbul'da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu A Haber canlı yayınıyla ekranlara geldi.