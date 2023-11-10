10 Kasım 2023, Cuma
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İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı! Listede çok sayıda ilçe var...
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte elektrik sistemlerine yönelik bakım çalışmaları da tüm hızıyla sürerken 10 Kasım tarihinde İstanbul'un çok sayıda ilçesinde yapılan bakımlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde yaşanacak kesintiler saatler alacak.