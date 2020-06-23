İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı |Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu yağışı da etkili oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu yağışı da etkili oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.