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İstanbul’da direksiyon başında yakalanan koronavirüslü şoför: Soyunayım öyle çek

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Giriş: 26.11.2020 13:06
Güncelleme:26.11.2020 13:15
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde koronavirüslü otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken sefer yaptığı sırada polislere yakalandı. Vatandaşları tehlikeye atan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, sen niye buradasın” diyerek tepki göstermeye kalktı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri bir otobüsü durdurdu. Edinilen bilgiye göre otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN OTOBÜS KULLANIRKEN YAKALANDI

41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi.

Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ekipler şoförün karantina da olması için evine gönderilmesini sağlarken otobüsün içerisi de dezenfekte edilecek.

"İSTERSEN SOYUNAYIM BİR DE GEL ÖYLE ÇEK"

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren Otobüs şoförü Eyüp K., "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın" diyerek tepki gösterdi.

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