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İstanbul’da dehşet anları! Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

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Giriş: 12.09.2022 09:48
İstanbul’da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Bir anda büyüyen kavga bıçaklı yaralamayla sonuçlandı. Otomobil sürücüsü Erkan E., motosikletteki Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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