12 Eylül 2022, Pazartesi
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İstanbul’da dehşet anları! Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü
İstanbul’da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Bir anda büyüyen kavga bıçaklı yaralamayla sonuçlandı. Otomobil sürücüsü Erkan E., motosikletteki Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.