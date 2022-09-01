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İstanbul’da dehşet! 18 yıllık eşini bıçakla ağır yaraladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.09.2022 13:57
İstanbul’da bri adam tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı eşin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
18 yıllık eşini bıçakla ağır yaraladı
18 yıllık eşini bıçakla ağır yaraladı
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