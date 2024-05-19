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Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 16:16
Olay, cuma günü Piri Reis Mahallesi’ndeki Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre; H.K., Aile Hekimi İlber Yerli’ye ilaç yazdırmak istedi. Görüşme sırasında agresif tavırlar sergilediği öne sürülen H.K., hakaret ederek doktoru itekledi. Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda H.K. daha sonra cebinden bıçak çıkararak, saldırdı. Dr. İlber Yerli odasına girip kapıyı kilitledi. H.K. ise kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Koridordakiler H.K.’ye engel olmak isterken, saldırgan kapıyı açmak için çalışmaya devam etti. Ancak başarılı olamadı. Saldırgan bir süre sonra merkezden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise doktorun bilgisine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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