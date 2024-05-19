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Üsküp’ten İstanbul’a… | Beyaz Türkçe’nin peşinde bir ömür! Medeniyetimizi yeniden okumak

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 19.05.2024 16:18
Eray Sarıçam'ın hazırladığı İstanbul'dan Sayfalar'ın üçüncü bölümünde Aziz İstanbul'un aziz şairi Yahya Kemal'i getiriyoruz ekranlarınıza....
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Beyaz Türkçe’nin peşinde bir ömür!
Beyaz Türkçe’nin peşinde bir ömür!
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