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İstanbul'da anız yangını! Alevler büyüyerek ilerliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 18:58
İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Semizkumlar mevkiinde çıkan anız yangınının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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