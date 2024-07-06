İstanbul’da anız yangını! Alevler büyüyerek ilerliyor

İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Semizkumlar mevkiinde çıkan anız yangınının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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