26 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yüzde 90’a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2024 19:43
İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde her iki yakada yüzde 90'a kadar çıktı. İBB Cep Trafik verilerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde oluşan trafikten dolayı araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yüzde 90’a ulaştı
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yüzde 90’a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
X-ray’den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi!
X-ray'den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi!
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
Antalya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
Antalya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
Arızalanan tanker, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi!
Arızalanan tanker, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi!
Öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı!
Öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı!
Annesinin tabutuna son bakışı yürekleri dağladı
Annesinin tabutuna son bakışı yürekleri dağladı
Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü
Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü
Öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı!
Öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı!
Besicinin ineklerle dostluğu gülümsetti
Besicinin ineklerle dostluğu gülümsetti
Çubuk Gölü’nde sonbahardan kalma günler!
Çubuk Gölü’nde sonbahardan kalma günler!
Daha Fazla Video Göster