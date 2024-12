İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yüzde 90’a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde her iki yakada yüzde 90'a kadar çıktı. İBB Cep Trafik verilerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde oluşan trafikten dolayı araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

