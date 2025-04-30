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Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu

Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 00:31
Olay, Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, mahalle sakinleri eski milli takım judo antrenörü emekli öğretmen Armağan G.'nin (51) ikamet ettiği evden gelen silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Armağan G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Armağan G.'nin yanında pompalı tüfek bulunduğu belirlendi. Armağan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu
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