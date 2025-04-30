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Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi!

Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 00:33
Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından belirgin şekilde görülen Venüs gezegeni ve hilal şeklindeki Ay, şehir merkezinden çıplak gözle izlenebildi. Şehir merkezi üzerinde kaydedilen görüntülerde Ay ve Venüs'ün yan yana konumlandığı anlar dron ile kayıt altına alındı. Görüntülerde Ay'ın hilal şeklinde, Venüs'ün ise parlak bir yıldız gibi gökyüzünde yer aldığı görüldü.
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Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi!
Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi!
Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi!
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