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Köpekleri deney için mi kullandı? Sahiplendiği köpekler ortada yok!

Köpekleri deney için mi kullandı? Sahiplendiği köpekler ortada yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 01:30
Ankara'da bir doktorun, son bir ayda sahiplendiği 11 köpeği öldürdüğü öne sürüldü. Hayvanları teslim eden kişiler, uzun süre haber alamadıkları köpekler için defalarca görüntü talep etti ancak doktor hiçbir yanıt vermedi. Şüphelenen hayvanseverler, veteriner hekim olduğu öğrenilen Muhammet Mustafa Duman’ın evine gitti. Ancak köpekleri görmek bir yana, darp edildikleri öne sürüldü. Ortaya atılan iddialar ise dehşet verici: Doktorun köpekleri yasa dışı deneylerde kullandığı ve tamamını öldürdüğü öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Köpekleri deney için mi kullandı? Sahiplendiği köpekler ortada yok!
Köpekleri deney için mi kullandı?
Köpekleri deney için mi kullandı?
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