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Barakadan yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü!

Barakadan yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 00:30
Yangın, Dörtyol ilçesi Yenimahalle taş ocağı mevkiinde yaşandı. Orman eteğinde bulunan ahşap baraka alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ormanlık alana sıçramadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.
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Barakadan yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü!
Barakadan yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü!
Barakadan yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü!
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