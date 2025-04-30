30 Nisan 2025, Çarşamba
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Makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü! O anlar kamerada
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan bir otomobil sürücüsü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde makas atarken orta şeritte ilerleyen bir ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından durmadan yoluna devam eden sürücünün o anları kameraya saniye saniye yansıdı.