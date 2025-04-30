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Makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü! O anlar kamerada

Makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 00:32
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan bir otomobil sürücüsü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde makas atarken orta şeritte ilerleyen bir ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından durmadan yoluna devam eden sürücünün o anları kameraya saniye saniye yansıdı.
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Makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü! O anlar kamerada
Makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü!
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