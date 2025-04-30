Viral Galeri Viral Liste 1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

2025 yılı engelli öğretmen atamaları için beklenen açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1381 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. EKPSS puanına göre gerçekleştirilecek atama, düzenlenecek resmi törenle hayata geçirilecek. Uzun süredir atama bekleyen engelli öğretmen adayları için büyük bir umut olan bu gelişme eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Peki 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:19
1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

2025 yılı engelli öğretmen atamaları için takvim netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1381 engelli öğretmenin atamasının 30 Nisan Çarşamba (bugün) günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu atama, uzun süredir bekleyişte olan engelli öğretmen adayları için büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Atamalar Elektronik Ortamda Yapılacak

Atama işlemleri, 2022 ve 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Adaylar, puan üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda sistem üzerinden yerleştirilecek.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Göreve Başlama Tarihi: 1 Eylül 2025

Ataması yapılan öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılına 1 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak. Göreve başlama sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve adayların ilgili kurumlarca yönlendirilen işlemleri zamanında tamamlaması bekleniyor.

1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Başvuru Süreci İki Aşamada Tamamlandı

Adayların atamaya ilişkin başvuru süreci iki aşamada yürütüldü. İlk aşamada adaylar, 24 Şubat–10 Mart 2025 tarihleri arasında ön başvurularını gerçekleştirdi. Atamaya esas belgelerini teslim eden adayların başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince onaylandı. Onayı geçen adaylar ise ikinci aşamada, 16–28 Nisan tarihleri arasında tercih başvurularını yaptı.

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