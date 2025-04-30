1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

2025 yılı engelli öğretmen atamaları için beklenen açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1381 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. EKPSS puanına göre gerçekleştirilecek atama, düzenlenecek resmi törenle hayata geçirilecek. Uzun süredir atama bekleyen engelli öğretmen adayları için büyük bir umut olan bu gelişme eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Peki 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi