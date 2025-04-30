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Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı! 2,5 saatte ikna edilebildi

Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı! 2,5 saatte ikna edilebildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 01:36
Antalya’da sevgilisiyle tartışan bir kişi, 25 metrelik falezlerin ucuna gelip intihara teşebbüs etti. Ailesi, sevgilisi ve polis tarafından yapılan ikna çabaları sonucu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen adama sevgilisi, "Benim suçum seni sevmek mi? Cümle aleme rezil ettin beni diye" sitem etti.
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Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı! 2,5 saatte ikna edilebildi
Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı!
Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı!
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