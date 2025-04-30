30 Nisan 2025, Çarşamba
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Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı! 2,5 saatte ikna edilebildi
Antalya’da sevgilisiyle tartışan bir kişi, 25 metrelik falezlerin ucuna gelip intihara teşebbüs etti. Ailesi, sevgilisi ve polis tarafından yapılan ikna çabaları sonucu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen adama sevgilisi, "Benim suçum seni sevmek mi? Cümle aleme rezil ettin beni diye" sitem etti.